Serie C, i verdetti del Girone B: Pescara, Entella, Cesena e Reggiana ai playoff. Stabiliti i due playout

Di seguito gli accoppiamenti del primo turno playoff del Girone B. Le squadre si affronteranno in gara unica sul campo della meglio classificata. Per superare il turno i club in trasferta potranno solo vincere. L’Entella va al secondo turno regionale, mentre il Cesena e la Reggiana sono qualificati alla fase nazionale. Il Modena promosso in B.

PLAYOFF GIRONE B – PRIMO TURNO

Pescara-Carrarese

Ancona Matelica-Olbia

Gubbio-Lucchese

Di seguito anche i playout, in gare da 180 minuti.

PLAYOUT GIRONE B

Viterbese-Imolese

Pistoiese-Fermana

FOTO: Sito Pescara