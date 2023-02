Serie C, i risultati delle gare delle 21. Vincono Crotone e Foggia

Sono terminate le gare delle 21 relative al Girone C di Serie C per la 25a giornata.

Di seguito i risultati finali:

Fidelis Andria-Virtus Francavilla 0-0

Foggia-Taranto 2-0

Juve Stabia-Crotone 1-2

Latina-Viterbese 1-0

Foto: logo Lega Pro