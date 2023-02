Serie C, i risultati delle gare delle 17.30. Prima sconfitta per il Catanzaro

Si sono concluse le gare delle 17:30 valide per la 27a giornata del Girone C di Serie C. A rubare la scena, ancora una volta, è il Catanzaro. A sorpresa arriva la prima sconfitta stagionale per la formazione dei record guidata da Vivarini, i giallorossi hanno perso in casa della Viterbese. I calabresi, però, restano a +10 sul Crotone secondo. Vittoria casalinga per l’Audace Cerignola contro l’Avellino (doppietta della seconda punta marocchina Achik). I gialloblu pugliesi sono al quarto posto, a -6 punti dal Pescara terzo. Pareggio per 2-2 nel derby tra Potenza e Picerno, gli ospiti in zona playoff e i padroni di casa in zona playout. Pareggio per 0-0 per il Pescara sul campo della Fidelis Andria. I pugliesi sono ultimi in solitaria con diciannove punti in virtù della vittoria della Viterbese sui primi della classe.

GIRONE C

Audace Cerignola – Avellino 3-1

Fidelis Andria – Pescara 0-0

Potenza – Picerno 2-2

Viterbese – Catanzaro 1-0

Foto: logo Lega Pro