Serie C, i risultati delle gare delle 17.30. Il Catanzaro dilaga in rimonta sull’Avellino

Si sono concluse le gare delle 17:30 valide per la 30a giornata del Girone C di Serie C. A rubare la scena, ancora una volta, è il Catanzaro. La formazione guidata da Vivarini supera in rimonta l’Avellino tra le mura amiche del Ceravolo. Il vantaggio degli ospiti con Marconi al 12′ viene ribaltato nella ripresa dopo il pareggio trovato nei primi 45′ con il rigore trasformato da Biasci al 30′. Nella ripresa arriva il 2-1 del Catanzaro con Brighenti al 69′, pochi minuti dopo e restano in dieci uomini i campani per via dell’espulsione di Auriletto al 72′. Al 88′ arriva la doppietta personale per Biasci, seguito dal 4-1 definitivo siglato da Pontisso nel recupero. In contemporanea si è disputata anche Fidelis Andria–Gelbison, partita terminata con il risultato di 1-1: gli ospiti hanno acciuffato la parità nonostante l’inferiorità numerica per oltre settanta minuti di gara. Ad Arrigoni (42′) ha risposto De Sena (56′). Alle 20:30 in campo Turris e Audace Cerignola, mentre toccherà domani a Virtus Francavilla e Potenza chiudere il turno del Girone C.

GIRONE C

Catanzaro – Avellino 4-1

Fidelis Andria – Gelbison 1-1