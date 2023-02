Serie C, i risultati delle gare delle 14.30. Valanga Cesena sull’Imolese. Vincono Monopoli e Messina

Si sono concluse le gare delle 14:30 valide per la 27a giornata dei Gironi B e C di Serie C. Il Cesena supera l’Imolese con il risultato di 2-4, i bianconeri sono secondi alle spalle della Reggiana (giocherà domani contro il Gubbio). Un solo punto divide le due formazioni. Nel Girone C, invece, la Turris perde la tredicesima partita contro il Monopoli e resta al diciassettesimo posto (zona playout). I biancoverdi pugliesi salgono al quinto posto con trentanove punti in classifica. Vittoria casalinga anche per il Latina che aggancia la zona playoff con trentasei punti. Successi esterni per Monterosi Tuscia e Messina sui campi di Giugliano e Gelbison.

Di seguito i risultati:

GIRONE B

Alessandria – San Donato 1-1

Fermana – Ancona 2-1

Imolese – Cesena 2-4

Lucchese – Recanatese 1-3

Montevarchi – Fiorenzuola 1-1

Pontedera – Carrarese 0-1

Vis Pesaro – Rimini 0-0

GIRONE C

Gelbison – Messina 1-2

Giugliano – Monterosi Tuscia 0-2

Juve Stabia – Taranto 0-0

Latina – Virtus Francavilla 2-1

Monopoli – Turris 2-0

Foto: logo Lega Pro