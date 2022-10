Serie C, i risultati delle gare delle 14.30 nel girone B: Gubbio ed Entella in vetta

Si sono concluse le gare delle 14.30 del girone B di Serie C.

Coppia in vetta al girone, con Gubbio ed Entella che comandano con 23 punti, segue il Cesena a 21.

Questi i risultati:

Alessandria-Recanatese 0-1

48′ Sbaffo (R)

Montevarchi-Cesena 0-3

38′ Udoh (C), 40′ Corazza (C), 52′ Calderoni (C)

Fiorenzuola-Entella 0-1

86′ Faggioli (E)

Olbia-Gubbio 1-3

6′ e 33′ Arena (G), 41′ Spina (G), 45′ Contini (O)