Serie C, i risultati delle gare delle 14.30: 4 pareggi. In vetta resta la Pro Sesto

Si sono concluse le gare delle 14:30 validi per la 27a giornata del Girone A di Serie C. 4 i pareggi, frenano Pro Sesto e Pordenone. In vetta tutto invariato con la Pro Sesto a 47 punti, il Pordenone segue a 46.

Di seguito i risultati:

Trento-Pro Patria 0-0

Piacenza-Pro Vercelli 1-1

Pergolettese-Sangiuliano 2-2

Pro Sesto-Juventus Next Gen 1-1

AlbinoLeffe-Triestina 0-1

Pordenone-Mantova 2-2

Foto: twitter Lega Pro