Serie C, i risultati della 7a giornata: crollo del Padova (5-0). Cadono anche Novara e Carrarese. Pari per il Vicenza

Sono terminate le gare della 7^ giornata di Serie C con fischio d’inizio alle ore 14.30. In campo il Girone A e il Girone B. Diversi i risultati a sorpresa, con la disfatta del Padova che perde 5-0 con la Pergolettese, perdono anche Novara e Carrarese. Pari per il Vicenza.

Ecco tutti i risultati:

Girone A

AlbinoLeffe-Novara 3-1

Feralpisalò-Pro Vercelli 0-1

Vicenza-Pro Patria 1-1

Lecco-Sangiuliano 2-0

Pergolettese-Padova 5-0

Piacenza-Juventus Next Gen 3-3

Pordenone-Arzignano 2-0

Pro Sesto-Triestina 2-1

Trento-Renate 0-2

Virtus Verona-Mantova 1-1

Girone B

Aquila Montevarchi-Carrarese 2-1

Fermana-Virtus Entella 0-1

Olbia-Fiorenzuola 1-2

Vis Pesaro-San Donato Tavarnelle 1-0

