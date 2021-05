Serie C, i risultati dei playout: si salvano Paganese e Legnago, Bisceglie e Ravenna in D

Terminate le gare dei playout di Serie C con i verdetti per i gironi A e C. In attesa quella del Girone B tra Fano e Imolese con il match di ritorno che verrà recuperata in seguito. I verdetti dicono che Paganese e Legnago si sono salvati, mentre vanno in D il Ravenna e il Bisceglie. Il Legnago vince 3-0 il match di ritorno contro il Ravenna, mentre la Paganese vince 3-2 contro il Bisceglie. Fano e Imolese pareggiano 0-0 nella partita di andata.