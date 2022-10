Serie C: Gubbio primo con il Siena nel girone B. Bene il Cesena. Crolla la Reggiana. Nel girone A cade il Vicenza, Novara in testa

Si sono giocate le partite dei gironi A e B della Serie C. Nel girone A, che si concluderà con altre gare nel pomeriggio, cade il Vicenza a Novara, per 3-0. Piemontesi ora in vetta alla classifica con 14 punti.

Nel girone B, vetta composta da Siena e Gubbio, che approfittano del crollo della Reggiana, asfaltata 5-0 dalla Fiorenzuola.

Questi i risultati:

GIRONE A

Novara-Vicenza 3-0

Pro Patria-Pro Vercelli 2-1

Renate-Pordenone 0-0

Triestina-Virtus Verona 3-2

GIRONE B

Ancona-Montevarchi 1-2

Carrarese-Gubbio 0-2

Cesena-Recanatese 2-0

Entella-Imolese 0-0

Fermana-Olbia 0-0

Fiorenzuola-Reggiana 5-0

Rimini-Alessandria 3-0

San Donato-Lucchese 0-2

Foto: twitter Serie C