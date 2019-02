Serie C: Gozzano-Alessandria 1-1, vincono Triestina e Pordenone. Tutti i risultati

Si sono conclusi i primi match di questo pomeriggio validi per la ventottesima giornata di Serie C. Nel Girone A il Gozzano pareggia per 1-1 contro l’Alessandria, al vantaggio dei padroni di casa di Carletti ha risposto Chiarello. A seguire quanto accaduto nel Girone B:

Gubbio-Feralpisalò 0-3 (Caracciolo, Legati, Vita)

Sud Tirol-Rimini 1-0 (Romero)

Triestina- Renate 2-0 (Mensah, Granoche)

Fermana-Pordenone 0-1 (Burrai)

Monza-Fano 1-0 (Anastasio)

Ravenna-Teramo ore 18:30

Abinoleffe-Giana Erminio ore 20:30

Imolese-Vis Pesaro ore 20:30

Sambenedettese-Ternana ore 20:30

V. Verona-Vicenza ore 20:30

Classifica Girone B: Pordenone 57; Triestina* 50; Feralpisalò 49; Sud Tirol 45; Monza 43; Imolese 42; Ravenna 39; Fermana 37; Vicenza 36; Sambenedettese 34; Vis Pesaro, Ternana 33; Gubbio 32; Renate, Rimini 31; Teramo, Fano 28; Giana Erminio 26; Albinoleffe 25; Virtus Verona 22.

* -1 penalizzazione