Serie C: goleada del Modena, ancora una vittoria per la Ternana. Tutti i risultati del pomeriggio

Si sono giocate nel pomeriggio le partite della 26^ giornata del campionato di Serie C. Poche sorprese nel Girone A, mentre nel B si segnala la goleada del Modena rifilata alla Sambenedettese. Ancora un altra vittoria per la Ternana, ormai inarrestabile. Il Bari che si accontenta di un pareggio, manda sempre più in fuga la Fere. Di seguito il riepilogo della giornata:

GIRONE A

Carrarese-Novara 1-2

Pro Patria-Pergolettese 0-2

AlbinoLeffe-Grosseto 0-0

Juventus U23-Lucchese 1-1

Piacenza-Lecco 0-1

Pontedera-Alessandria 0-0

Pro Sesto-Pistoiese 2-2

Pro Vercelli-Olbia 0-0

GIRONE B

Vis Pesaro-Perugia 0-1

Arezzo-Matelica 2-0

Legnago-Gubbio 1-2

Modena-Sambenedettese 4-1

VirtusVecomp Verona-Triestina 2-2

GIRONE C

Palermo-Catanzaro 1-2

Catania-Bari 1-1

Foggia-Ternana 0-2

Monopoli-Cavese 1-0

Paganese-Turris 2-0

Potenza-Virtus Francavilla 0-0

Viterbese-Vibonese 0-0