Serie C, gli abbinamenti del secondo turno dei playoff

Concluse le gare del prino turno dei playoff di Serie C. Si arriva così a sabato, quando si giocherà il secondo turno, con l’ingresso in scena delle quarte in classifica dei rispettivi gironi.

Questi gli abbinamenti:

GIRONE A

Triestina-Giana Erminio

Atalanta U23-Legnago Salus

GIRONE B

Perugia-Rimini

Pescara-Juventus NG

GIRONE C

Casertana-Audace Cerignola

Taranto-Picerno

Foto: logo Serie C