Serie C, girone C: vittorie casalinghe per Giugliano, Fidelis Andria e Turris

Si sono concluse le gare della trentasettesima giornata del girone C di Serie C. Le dieci gare si sono svolte in contemporanea alle 17.30. Vittorie significative per Giugliano, Fidelis Andria e Turris. Tre successi casalinghi rispettivamente contro Potenza, Avellino e Viterbese. I tigrotti raggiungono la zona playoff grazie al successo per 3-2, una vittoria che spedisce gli avversari battuti – momentaneamente – fuori dalla stessa. La Fidelis Andria con il successo odierno abbandona l’ultima casella della classifica staccando di tre punti la Viterbese che ha perso contro i campani della Turris. La formazione di Torre del Greco lascia la zona playout portandosi a +3 sul Messina sedicesimo, che ha battuto in casa la Juve Stabia di Walter Novellino. I gialloblù dell’esperto tecnico sono, al momento, fuori dalla zona playoff.

Questi i risultati:

ACR Messina-Juve Stabia 1-0

Audace Cerignola-Latina 2-1

Catanzaro-Foggia 2-1

Fidelis Andria-Avellino 1-0

Gelbison-Crotone 0-2

Giugliano-Potenza 3-2

Monterosi Tuscia-Taranto 0-0

Pescara-Monopoli 2-1

Turris-Viterbese 2-1

Virtus Francavilla-Picerno 0-1

Foto: logo Lega Pro