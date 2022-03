Serie C, girone C: rinviata al 13 aprile Catania-Taranto per i casi Covid nei pugliesi

La Lega Pro ha disposto il rinvio di Catania-Taranto, gara del Girone C di Serie C programmata per domenica 27 marzo, a causa dei molti casi di positività al Covid-19 riscontrati in casa pugliese. La nuova data per la disputa della partita è il 13 aprile.

FOTO: Sito Taranto