La Reggina non va oltre il pari nel ventiseiesimo turno del campionato di Serie C – Girone C e sbatte contro il Potenza. Gara equilibrata e combattuta per tutti i 90 minuti e l’incontro termina a reti bianche. Entrambe le formazioni restano in piena zona playoff, gli amaranto in sesta posizione con 37 punti e i lucani in nona con 32.