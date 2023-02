Serie C, girone C: l’Avellino batte il Crotone 3-1. Il Catanzaro (a +11) è sempre più lontano

Prima vittoria dell‘Avellino al Partenio nel 2023. Un successo pesantissimo che potrebbe aver chiuso definitivamente ogni discorso per il girone C di Lega Pro. Battuto il Crotone nettamente 3-1 al Partenio. Un Crotone che aveva ancora speranze di poter rincorrere la òepre Catanzaro ma che a questo punto, a -11, con ogni probabilità, deve alzare bandiera bianca e pensare ai playoff.

Primo tempo strepitoso dell’Avellino, che trova il gol al 17′ con una perla di Mazzocco. Il raddoppio al 31′ di Sonny D’Angelo, anche qui una conclusione strepitosa da fuori area, a battere l’ex Dini. Avellino, poco dopo, vicino al tris, ma Kanoute spreca davanti alla porta.

Il Crotone è ko, i calabresi provano a reagire nella ripresa, con alcuni cambi. L’Avellino sembra accusare la stanchezza e il Crotone va vicinissimo in almeno 3 occasioni al gol del 2-1, che avrebbe riaperto la contesa.

E nel momento migliore del Crotone, su azione di calcio d’angolo, al 71′ l’ex Trotta segna con un tap-in la rete del 3-o dei lupi irpini.

Il Crotone reagisce, si procura due minuti dopo un rigore, che Gomez segna. Ma l’Avellino tiene bene, non si scompone e regge ai tentativi finali degli ospiti di privare ad accorciare le distanze. Inizia a nevicare sul Partenio, l’Avellino tiene duro (nonostante un rosso a Tito nei minuti finali). Finisce 3-1 per l’Avellino, che sale a 36 punti e ora può puntare ad una grande posizione nei playoff.

Un ko pesante per il Crotone, che a proposito di playoff, da questa sera, probabilmente, si inizierà anche in casa calabrese a pensare alla post season, visto il -11 dal Catanzaro, che ha ormai le mani sul campionato.