Serie C, girone C: la Paganese batte 2-0 il Monopoli

Una sola la partita in programma oggi nel girone C della Serie C, quella tra Paganese e Monopoli. A spuntarla sono i padroni di casa, che rifilano un 2-0 ai pugliesi grazie alla doppietta nel primo tempo di Schiavino. Dopo due giornate, dunque, le due squadre si ritrovano appaiate a quota tre punti dopo una vittoria e una sconfitta a testa.

ore 17:30 Paganese-Monopoli 2-0 (Schiavino 2)