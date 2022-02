Serie C, girone C: la neve non dà tregua. Rinviata anche Potenza-Paganese

Altro rinvio per neve nel girone C di Serie C. La neve si è abbattuta in queste ore nel Meridione italiano, causando il rinvio a data da destinarsi di Avellino-Catania e Potenza-Paganese. Sospesa al 45′ Campobasso-Turris sul 2-1 per i campani, anche questa volta per il campo impraticabile.

FOTO: Sito Potenza