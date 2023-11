Serie C, girone C: la Juve Stabia vince a Taranto. Il Benevento segue a ruota vincendo a Messina

Concluse le gare delle 18.30 in Serie C. Nel girone C, la Juve Stabia vince a Taranto. Il Benevento segue a ruota vincendo a Messina.

I risultati finali dei match delle 18:30:

GIRONE B

Gubbio – Cesena 1-1

16′ Di Massimo (G), 37′ Adamo (C)

Vis Pesaro – Arezzo 1-1

60′ Pattarello (A), 92′ Sylla (V)

GIRONE C

Giugliano – Brindisi 3-0

12′ De Sena, 55′ Ciuferri, 95′ Oviszach

Messina – Benevento 0-1

52′ Improta

Taranto – Juve Stabia 0-2

8′ Candellone, 73′ Piscopo

