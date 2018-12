Si sono conclusi i primi incontri validi per il turno infrasettimanale di Serie C – Girone C. La Juve Stabia non si ferma e scappa via calando un netto poker alla Sicula Leonzio grazie alle reti di Paponi (doppietta), Viola e Vitiello. Le Vespe raggiungono quota 38 e ora sono a più sul secondo posto occupato dal Rende. La Casertana, invece, non va oltre lo 0-0 sul campo del Siracusa.