Serie C, girone C: la Juve Stabia non approfitta dei ko di Avellino e Benevento, ma resta in vetta

Sono terminate le gare della quattordicesima giornata di Serie C con fischio d’inizio alle ore 18.30. La Juve Stabia non approfitta dei ko di Avellino e Benevento, pareggiando 0-0 in casa con il Sorrento, ma resta in vetta al girone C, salendo a 29 punti, a +3 dalle rivali.

Di seguito tutti i risultati finali:

Girone C

Juve Stabia-Sorrento 0-0

Potenza-Audace Cerignola 2-2

21′ Malcore (AC), 51′ D’Andrea (AC); 64′ Caturano (P), 77′ Volpe (P)

