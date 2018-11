Serie C, girone C: Juve Stabia vince in rimonta sul Rieti. Tre punti pesanti per il Matera

Sono le tre gare in programma nel pomeriggio di oggi, valide per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C. Ecco il quadro completo con risultati, marcatori e classifica aggiornata:

14.30 Matera-Siracusa 2-1 (Ricci, Scaringella – Catania)

14.30 Rieti-Juve Stabia 1-3 (Maistro – Carlini, Paponi, Mezavilla)

14.30 Vibonese-Viterbese 1-0 (Taurino)

20.30 Bisceglie-Potenza

20.30 Casertana-Paganese

20.30 Cavese-Rende

20.30 Sicula Leonzio-Catanzaro

20.30 Virtus Francavilla-Monopoli

20.45 Catania-Reggina

CLASSIFICA: Juve Stabia 29; Rende 26; Trapani 25; Vibonese 20; Catania 18; Catanzaro, Sicula Leonzio 17; Potenza 16; Casertana 15; Monopoli 14; Cavese, Virtus Francavilla 12, Reggina, Siracusa 11; Bisceglie, Rieti 10; Matera, Paganese 3; Viterbese 1.