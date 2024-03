Serie C, girone C: Juve Stabia inarrestabile. Vittoria a Latina 3-1, vespe momentaneamente a +10 sul Benevento

Concluse le gare che sono cominciate alle 18.30 in Serie C. Nel girone C, continua a volare la Juve Stabia, che batte senza problemi il Latina per 3-1. Gara dominata dalle vespe che volano a 64 punti, momentaneamente a +10 sul Benevento, che giocherà stasera. Nell’altra gara delle 18,30, continua il momento d’oro del Monterosi Tuscia che batte 1-0 il Sorrento. I laziali salgono a 24 punti, staccando il Brindisi all’ultimo posto e prendendo il treno playout.

