Serie C, girone C: il TNF penalizza la Viterbese di 2 punti in classifica

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, – ha sanzionato la Viterbese Calcio con la penalizzazione di 2 punti in classifica,

Questo il testo completo:

– per il sig. Giuseppe Capozzoli, mesi 3 (tre) di inibizione;

– per la società US Viterbese 1908 Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione

sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del

Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

Foto: logo Viterbese