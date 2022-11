Serie C, girone C: il Pescara non molla il Catanzaro. Turris battuta 3-2. Domenica lo scontro diretto all’Adriatico

Il Pescara non molla il Catanzaro, restando in scia dei calabresi dopo la vittoria per 3-2 in casa della Turris nel posticipo del Monday Night. Gli abruzzesi passano in vantaggio al 21′ con Brosco, e raddoppiano con Mora al 64′.

Sembra finita, ma nel recupero accade di tutto. Al 90′, la Turris rientra in partita con un autogol di Cuppone. Campani che quindi si fiondano in attacco, alla ricerca del pareggio, ma subiscono la rete del 3-1 con Gyabuaa. Ma non finisce qui, perché la Turris trova il gol del 3-2 con Ercolano al 94′. Ultimi tentativi dei campani, ma finisce così.

Il Pescara sale a 35 punti, supera il Crotone, che è a 34 e si riporta a -3 dal Catanzaro. E domenica prossima c’è proprio Pescara-Catanzaro.

Foto: twitter Pescara