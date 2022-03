Serie C, girone C: il Palermo batte il Taranto 5-2. Pugliesi a rischio playout

Si è giocato quest’oggi il recupero della ventiduesima giornata di campionato tra Palermo e Taranto, non disputato per preservare il manto erboso del Barbera in vista dell’impegno dell’Italia con la Macedonia. Il match è terminato 5-2 per i padroni di casa. In rete Luperini e Brunori (due doppiette) e Soleri per i rosanero, mentre per i pugliesi Di Gennaro e Zullo. Il Palermo sale al quinto posto in classifica, mentre i pugliesi restano in una zona pericolosa di classifica, con il rischio playout sempre più concreto.

FOTO: Sito Taranto