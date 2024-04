Serie C, girone C: il Benevento batte il Latina e raggiunge l’Avellino al secondo posto (irpini battuti a Taranto)

Si è conclusa la penultima giornata di Serie C anche nel girone C, con tutte le gare in contemporanea iniziate alle 20. Scossone nelle parti alte di classifica, dove l’Avellino perde a Taranto e vede il Benevento raggiungerlo al secondo posto. Irpini però avanti grazie agli scontri diretti, entrambi vinti. In coda, crolla in Catania a Sorrento, e gli etnei ora sono a un punto dai playout, che vorrebbero dire addio playoff conquistati grazie alla vittoria della Coppa Italia di Lega Pro.

Questi i risultati:

Messina-Potenza 2-2

Benevento-Latina 4-0

Crotone-Monopoli 3-1

Foggia-Cerignola 1-2

Giugliano-Casertana 1-1

Picerno-Brindisi 0-0

Sorrento-Catania 3-2

Taranto-Avellino 1-0

Turris-Monterosi 0-0

Virtus Francavilla-Juve Stabia 1-1

