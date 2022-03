Serie C, girone C: il Bari fallisce il primo match point, rinviata la festa per la B

Il Bari di Michele Mignani non sfrutta il primo match-point per centrare la B, fornito dal Catanzaro che nel pomeriggio aveva pareggiato in terra campana contro la Juve Stabia: ai biancorossi sarebbe servito un successo contro la Fidelis Andria in un San Nicola vestito a festa davanti ad oltre 20.000 spettatori, ma Mirco Antenucci e compagni non sono riusciti a trovare la via del gol fermandosi sullo 0-0.

L’appuntamento con la B è in ogni caso soltanto rinviato: basteranno solamente tre punti nelle prossime quattro gare per vincere il campionato.

Foto: Twitter Bari