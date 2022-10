Serie C, girone C: Catanzaro e Crotone continuano la marcia. Il Pescara resta in scia. I risultati

Ecco tutti i risultati del turno della 7ª giornata del Girone C di Serie C. Continua la marcia di Crotone e Catanzaro, che battono Avellino e Fidelis Andria. Il Pescara vince e Potenza e resta in scia. Bene anche la Juve Stabia e la Turris che vince in casa del Monterosi.

RISULTATI 7ª GIORNATA

Monterosi-Turris 3-5

Monopoli-Viterbese 0-1

Juve Stabia-Picerno 1-0

Giugliano-Virtus Francavilla 2-0

Fidelis Andria-Catanzaro 0-4

Audace Cerignola-Messina 3-0

Crotone-Avellino 2-0

Gelbison-Foggia 2-0

Latina-Taranto 1-0

Potenza-Pescara 1-3

