Serie C, girone A e B: tonfo Fermana ma anche la Triestina frena. Vola in testa una super Carrarese

Sono terminate gran parte delle gare in programma oggi valide per il campionato di Serie C. Tra queste spiccano il largo successo della Carrarese contro il Pisa e la pesante sconfitta della capolista Fermana in casa della Vis Pesaro. Ecco quanto accaduto nel girone A e nel girone B.

Serie C – Gruppo A

14.30 Carrarese-Pisa 4-1 (Caccavallo x2, Piscopo, Addiego Mobilio – Gucher)

14.30 Novara-Gozzano 0-0

14.30 Pontedera-Arzachena 2-0 (Tommasini, Pizauti)

16.30 Albissola-Pro Piacenza

16.30 Olbia-Pistoiese

16.30 Piacenza-Arezzo

16.30 Pro Patria-Lucchese

16.30 Pro Vercelli-Juventus U23

16.30 Siena-Entella

18.30 Alessandria-Cuneo

Serie C – Gruppo B

14.30 Feralpi Salò-AJ Fano 1-0 (Scarsella)

14.30 Vicenza-Südtirol 2-4 (Tait aut., Solerio – De Cenco, Turchetta, Fabbri, Costantino)

14.30 Renate-Gubbio 1-0 (Piscopo)

14.30 Rimini-Virtus Verona 1-0 (Badjie)

14.30 Sambenedettese-Triestina 0-0

14.30 Teramo-Giana Erminio 0-1 (Perna)

14.30 Vis Pesaro-Fermana 3-0 (Clemente aut., Olcese, Rizzato)

18.30 AlbinoLeffe-Ravenna

18.30 Monza-Imolese

Foto: Serie C