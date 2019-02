Serie C, girone B: Rimini-Ternana 1-1, Diakité risponde a Candido

Nel recupero della ventesima giornata del campionato di Serie C – Girone B, Rimini e Ternana non vanno oltre il pareggio. Apre le marcature Candindo a venti minuti dalla fine, ma all’84’ l’esperto difensore ex Lazio Diakité trova la rete del definitivo 1-1. I romagnoli consolidano il quindicesimo posto raggiungendo quota 31, gli umbri (con ancora un match da recuperare) continuano a non vincere e restano fuori dalla zona playoff con 33 punti.