Serie C, girone B: Reggiana e Modena non si fanno male. Finisce 0-0 il big match

Finisce 0-0 l’atteso big match di Serie C, girone B, il derby tra Reggiana e Modena, che stanno dominando il girone, con gli stessi punti in classifica.

Gara molto bella, nonostante la tensione per la posta in palio. Primo tempo meglio la Reggiana, pericolosa con Sciaudone. Nella ripresa, incrocio dei pali di Armellino per il Modena, che ha spaventato il Mapei Stadium.

Nel finale, Modena in 10 per il rosso a Gerli. La Reggiana però non ne approfitta.

Finisce 0-0. Le due squadre rimangono appaiate al comando del girone B con 55 punti.

Foto: Logo Lega Pro