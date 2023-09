Serie C, girone B: l’Olbia vince a Pesaro ed è a punteggio pieno. L’Entella pareggia in casa del Pineto

Il girone B della Serie C ha una capolista a sorpresa dopo due giornate. Ed è l’Olbia, reduce da due vittorie consecutive. Dopo aver battuto il Cesena all’esordio, l’Olbia espugna Pesaro 1-0.

Decide un gol di Bellodi all’80’. Nell’altra gara, 0-0 tra Pineto ed Entella. Secondo pareggio di fila per i liguri e anche per il Pineto.

Foto: logo Olbia