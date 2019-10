Serie C, girone B: il Vicenza stende in rimonta il Cesena e vola al secondo posto

Il Vicenza piega di misura il Cesena e si aggiudica il posticipo dell’ottava giornata del girone B di Serie C.

Una vittoria sofferta e arrivata in rimonta: bianconeri in vantaggio al 21’ con Sarao, il pari realizzato da Vandeputte al 29′, poi il definitivo sorpasso firmato Giacomelli. Il Vicenza vince e vola al secondo posto a quota 18, a 4 punti di distanza dal Padova capolista.

Foto: Twitter ufficiale Vicenza