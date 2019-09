Serie C, girone B: il Padova resta in vetta, stop Reggio Audace. La Virtus Verona lascia il fondo

Il Padova vince a Pesaro e resta da solo in vetta al girone B di Serie C, mentre la Reggio Audace viene fermata in trasferta sul campo del Fano. Vince la Virtus Verona, che lascia l’ultima piazza, 3-0 esterno del LR Vicenza.

ore 15

Fermana-Sambenedettese 1-1 (Liguori – Cernigoi)

Gubbio-LR Vicenza 0-3 (Guerra, Giacomelli, Zonta)

Virtus Verona-Triestina 3-2 (Marcandella 2, Odogwu – Granoche rig 2)

Vis Pesaro-Padova 0-2 (Ronaldo, Bunino)

ore 17:30

AJ Fano-Reggio Audace 0-0