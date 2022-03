Serie C, girone B: il Modena cade dopo ventuno gare, occasione d’oro per la Reggiana

Dopo ventuno risultati utili consecutivi si ferma la corsa del Modena, che nel pomeriggio odierno ha perso fra le mura amiche contro l’Olbia. Occasione d’oro per la Reggiana, che vincendo la partita in programma alle 17.30 contro il Pontedera potrebbe riavvicinarsi ai canarini, riportandosi a due lunghezze dal primo posto.

Vittoria anche per la Fermana, che supera l’Ancona Matelica per una rete a zero. Di seguito i risultati e le altre gare in programma:

Fermana-Ancona Matelica 1-0

Modena-Olbia 1-2

Ore 17.30

Cesena-Teramo

Grosseto-Imolese

Gubbio-Vis Pesaro

Montevarchi-Pistoiese

Pescara-Siena

Reggiana-Pontedera

Viterbese-Lucchese

