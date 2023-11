Serie C girone B, il Cesena vince il recupero con l’Entella e aggancia la Torres in vetta

Il Cesena batte 1-0 la Virtus Entella nel recupero della 10a giornata del girone B di Lega Pro, rinviata per maltempo e aggancia la vetta della classifica a 30 punti, appaiando la Torres, sorpresa del torneo.

Decisivo un gol di Donnarumma al 18′. Entella che ha giocato in 10 per un rosso a Disanto.

Foto: logo Cesena