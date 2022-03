Serie C, girone A: Sudtirol inarrestabile, Padova in scia a -7

Si è chiusa la 32esima giornata nel girone A di Serie C. Senza freni il Sudtirol, che centra l’ennesimo successo (2-0 alla Pro Sesto). In scia sempre il Padova, vittorioso 1-0 sul Mantova, e a sette lunghezze di distanza con sei giornate (e uno scontro diretto) da giocare. Bel successo del Piacenza sul Renate per 3-0.

FOTO: Sito Sudtirol