Serie C, girone A: pari del Sudtirol con la Virtus Verona. Finisce 1-1

Il Sudtirol spreca un’occasione importante per ampliare ulteriormente il margine sulla seconda in classifica, nel girone A della Serie C.

Il club di Bolzano ha impattato 1-1 sul campo della Virtus Verona, nel recupero di una gara rinviata per Covid.

Ospiti in vantaggio al 7′, con Malomo, raggiunti al 64′ da Zigoni. Un 1-1 che vede il Sudtirol portarsi a +8 sul Padova, con i 50 punti conquistati, contro i 42 dei veneti. Vantaggio che comunque resta importante per gli altoatesini che stanno dominando il girone A della Lega Pro.

Foto: Logo Sudtirol