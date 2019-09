Serie C, girone A: Monza ancora a punteggio pieno, ma Renate e Alessandria non perdono terreno

Il Monza vince per 3-0 in trasferta sul campo del Lecco e si assicura la testa solitaria a punteggio pieno del girone C di Serie C, seguito a distanza dall’accoppiata Renate-Alessandria, vincente anche questo pomeriggio. Perdono in casa Arezzo e Siena, pareggio per la Juventus U23.

ore 15

Arezzo-Albinoleffe 0-1 (Cori)

Pianese-Alessandria 0-1 (Eusepi rig)

Renate-Olbia 2-0 (Guglielmotti, Kabashi)

Siena-Pro Patria 0-1 (Kolaj)

ore 17:30

Juventus U23-Pontedera 1-1 (Mota – De Cenco)

Lecco-Monza 0-3 (Anastasio, Mosti)

Novara-Pergolettese 0-0