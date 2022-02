Serie C, gir. C: il Bari pareggia a Foggia e il Catanzaro ne approfitta. Stop del Palermo

Non è ancora completa la ventinovesima giornata del girone C di terza serie. Il maltempo, infatti, ha inciso su ben tre partite con pesanti nevicate sancendone il rinvio (Campobasso-Turris è stata rinviata dopo la prima frazione di gioco sul risultato di 2-1 per gli ospiti). Nel posticipo il Bari ha raggiunto il Foggia nel finale facendosi rosicchiare due punti dal Catanzaro che ha superato il Latina. Sconfitto il Palermo sul campo della Virtus Francavilla. Di seguito i risultati:

Juve Stabia-Monopoli 0-1

Avellino-Catania Posticipata

Campobasso-Turris (Rinviata sull’1-2 dopo il primo tempo)

Monterosi Tuscia-Picerno 1-1

Catanzaro-Latina 3-1

Fidelis Andria-Taranto 3-0

Potenza-Paganese Posticipata

Vibonese-ACR Messina 1-3

Virtus Francavilla-Palermo 2-1

Foggia-Bari 2-2

Foto: Twitter Lega Pro