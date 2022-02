Serie C, gir. C: cade il Messina, affermazioni esterne per Catania e Latina

La Serie C torna in campo per il turno infrasettimanale. Nel girone C si sono disputate tre gare alle 14:30 con due vittorie in trasferta e un’affermazione casalinga. La gara tra Juve Stabia e Catania ha visto prevalere gli ospiti per 2-0 grazie alla duplice marcatura di Simonetti. Identico il risultato di Picerno-Latina, che ha avuto la meglio sugli avversari in virtù dei gol di Jefferson e Carletti. Passo indietro, invece, per il Messina, che cade 3-1 sul campo del Monterosi Tuscia: di Ekuban e Costantino i gol degli umbri, mentre Marginean mette a segno il gol della bandiera dei biancoscudati.

Foto: Twitter Lega Pro