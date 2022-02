Si è concluso il posticipo di Serie C, che metteva di fronte nel girone B, Reggiana e Pescara.

Gli emiliani si so no imposti nettamente per 2-0, con le reti di Zamparo su rigore e Radrezza. Un successo che permette agli uomini di Diana di riprendersi la vetta, salendo a 59 punti, appaiando il Modena, in un duello stupendo.

Il Pescara resta al 5° posto.

Foto: Logo Lega Pro