Serie C, gir. A: stop Sudtirol, il Piacenza torna a vincere. Filotto Triestina

Con le partite delle 17:30 si chiude la ventinovesima giornata del girone A della Serie C. Battuta di arresto per il Sudtirol, sconfitto in casa del Piacenza, che torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive. Bene la Triestina, vittoriosa sul Mantova: si tratta della quarta vittoria di fila. Di seguito i risultati:

14:30

Feralpisalò-Trento 1-0

Padova-Pro Sesto 2-1

Renate-Lecco 2-3

17:30

Giana Erminio-Pro Vercelli 1-1

Juventus U23-Albinoleffe 1-1

Mantova-Triestina 0-1

Pergolettese-Fiorenzuola 0-1

Piacenza-Sudtirol 1-0

Pro Patria-Legnago Salus 1-1

Virtus Verona-Seregno 3-2

Foto: Twitter Lega Pro