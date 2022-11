Serie C, gir. A: Pordenone in fuga. Il Vicenza risale la china, clamoroso ko del Renate (avanti 3-0, perde 4-3)

Si è conclusa la 14a giornata del Girone A, che ha visto l’intero gruppo affrontarsi in anticipo di sabato. Il Pordenone scappa via in vetta alla classifica, grazie al successo per 1-0 sul Novara. Clamorosa debacle del Renate, che avanti 3-0, perde in casa 4-3 nel derby con la Pro Sesto. Risale il Vicenza che vince 4-0 con una Triestina sempre più in crisi. In classifica, il Pordenone scappa a 29 punti, a +5 su un quartetto composto da Renate, Pro Sesto, Lecco e Feralpi Salò.

Questi i risultati:

San Giugliano-City-Arzignano 0-1

Renate-Pro Sesto 3-4

Pro Vercelli-Pergolettese 1-1

Pro Patria-Juventus Under 23 0-1

Pordenone-Novara 1-0

Mantova-Feralpi Salò 0-0

Vicenza-Triestina 4-0

Lecco-Piacenza 3-1

Padova-Albinoleffe 2-2

Trento-Virtus Verona 0-2

Foto: Logo Pordenone