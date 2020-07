Serie C, Ghirelli: “Rispettiamo le indagini della Procura su Virtus Verona- Gubbio”

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli si è espresso in merito al caso delle presunte combine in serie C e alle indagini su Virtus Verona- Gubbio, sfida del 12 gennaio scorso, valida per il girone B del campionato di Serie C. Ghirelli ha messo in evidenza l’azione di monitoraggio della Lega Pro: “In merito all’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma siamo rispettosi degli atti in corso e quindi ci asteniamo da ogni commento. Sarà compito della Procura Federale, ove ne ravvisasse la necessità di agire. Per quanto riguarda la Serie C, dopo aver dotato gli arbitri e gli assistenti degli auricolari per consentire di utilizzare la tecnologia disponibile per migliorarne la prestazione, ha deciso dal campionato 2020-2021 di dotarsi del contributo del “quarto uomo” nella conduzione delle partite di calcio”.

Foto: Ghirelli foto Sito lega pro