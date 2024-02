Serie C, frena l’Avellino. Ok Casertana e Potenza (in 9)

Concluse le gare delle 18.30 in Serie C. Frena l’Avellino sul campo del Monterosi. Ok Casertana e Potenza (in 9) che batte il Giugliano.

Questi i risultati:

GIRONE A

Fiorenzuola-Virtus Verona 1-1

GIRONE C

Casertana-Brindisi 2-1

Monterosi-Avellino 0-1

Potenza-Giugliano 1-0

