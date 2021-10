Finisce 1-1 al San Nicola tra Bari e Foggia, derby pugliese e big match del Girone C di Serie C 2021-22.

Maita apre le marcature per la squadra di casa al minuto 43, Ferrante pareggia i conti al 69′ per gli uomini di Zeman.

Bari che rimane in testa alla classifica a quota 24 punti, il Foggia è quarto a 16 in attesa dei risultati delle altre gare.

Foto: Twitter Foggia