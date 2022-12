Serie C, finale super del Pordenone. Triestina rimontata e battuta 2-1 nel derby

Si apre con un successo in rimonta la prima giornata di ritorno per il Pordenone, nell’anticipo contro la Triestina. I nero verdi vincono il derby friulano in rimonta per 2-1, dopo che la Triestina, passata in vantaggio con Adorante al 13′, conduceva al 90′ col medesimo parziale. Nel finale, i gol di Burrai e Piscopo hanno ribaltato la gara, regalando il successo e i 3 punti al Pordenone, che torna momentaneamente al comando con 36 punti, a +1 sulla Pro Sesto, impegnata domani.

Foto: logo Pordenone